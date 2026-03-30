4月1日から道路交通法の改正により、自転車の交通違反に「青切符」が導入される。自転車はこれまで以上に車道走行が徹底され、歩行者の安全性向上が期待される。だがいっぽう、大型トラックを運転するドライバーたちは、「事故が増えるのではないか」「加害者になってしまうのでは」という不安を抱えているという。 【図】運転席の真横も死角。トラックドライバーの視界のイメージ図 現役のトラックドライバ&#