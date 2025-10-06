週明け６日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２１７５円高の４万７９４４円と大幅高で３連騰。日経平均は一時２４００円近い急騰を演じる場面があり、快速特急並みに４万６０００円台と４万７０００円台を通過して一気に４万８０００円台まで上値を伸ばす場面があった。足もとで苛烈な踏み上げ相場に発展し、ネット証券によると個人投資家の先物売買（売り建て）で３億円を吹っ飛ばしたという話も伝わっている。４日に