バンダイスピリッツは、「Tamagotchi Uni Aurora Pink／Prism White」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 13時より予約受付開始、2025年12月発送予定。たまごっちシリーズで初めてWi-Fiを搭載した「Tamagotchi Uni」から、プレミアムバンダイ限定カラーが登場。新デザインは、スウィートトーンでまとまったAurora Pinkと、ラメやレインボーグラデーションで彩ったPrism