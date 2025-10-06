任天堂株式会社の企業広報・IR公式Xが2025年10月5日、生成AIに関する誤情報を否定した。「日本政府に対して何らかの働きかけをしているような事実はありません」任天堂は、日本語と英語で「当社が生成AIに関連して日本政府に対して何らかの働きかけをしているような事実はありません」との声明を発表した。「当社は生成AIの活用の有無にかかわらず、当社のIPを侵害していると判断したものについては、適切な対応をとる方針としてお