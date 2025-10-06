EXILE¤ÎATSUSHI¡Ê45¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8Ç¯´ÖÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¤ÈÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ATSUSHI¤Ï2023Ç¯4·î¤«¤é1Ç¯È¾¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤­¡¢âÔÁÛ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤²¤µ¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤È8Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤ÉÔÃç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ