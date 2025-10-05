自民党の新総裁に高市早苗氏が選出されたことについて、アメリカの主要メディアは相次ぎ、「女性初の首相へ」との見出しで速報しました。ワシントン・ポストは4日、高市氏の総裁選出について、「男性優位の日本の政界で初の女性リーダーとなり、ガラスの天井を破った」と紹介。ただ、高市氏が夫婦別姓に反対してきたことなどを挙げ、「必ずしも男女平等の推進者として知られているわけではない」と指摘しました。また、高市氏を「