高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け、アジア各国の反応です。中国の国営新華社通信は、高市氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを速報で伝えました。高市氏がこれまで中国に強硬的な姿勢をとっていることから懸念の声も上がっていて、中国メディアは高市氏について「選挙戦では穏健な保守を掲げて票を集めたが、中国に対する強硬姿勢は決して隠したことはない」と指摘しています。一方、台湾の頼清徳総統は