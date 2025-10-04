川崎市は、武蔵小杉エリアに隣接し市民にも親しまれている等々力緑地（中原区）を「市民が誇りをもてる場所」にするため、老朽化が進む施設を大規模に再編整備する計画を進めています。この計画の柱は、J1・川崎フロンターレの本拠地・等々力陸上競技場を、3万5千人規模の「球技専用スタジアム」に改修することです。改修によりピッチと観客席が近づき、国内有数の臨場感が生まれます。また、新アリーナや新陸上競技場が作られ、市