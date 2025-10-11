実業家の三崎優太が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「借金地獄...年商60億円から大転落した女社長が家に来ました。」で、過去に年商60億円を達成しながらも、現在約8300万円の負債を抱えているという元女性社長のチカさんと対談。その壮絶な転落の裏側と現在の苦境について赤裸々に語り合った。動画は、三崎が「一般の人の悩みを取り上げることに動画として意味がある」と、今回の企画趣旨を説明するところからスタート。