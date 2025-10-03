クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(KKDJ)は、秋の味覚を代表する、いも･栗･かぼちゃを使用し、モンスターをイメージした見た目に仕上げた『ハロウィンドーナツ』3種を、2025年10月8日から期間限定で販売する。同日より、定番ドーナツ2種もハロウィン仕様に変化。さらに、『ハロウィンドーナツ』と「オリジナル･グレーズド」を詰め合わせた「ハロウィン ダズン ハーフ(6個)」「ハロウィン ダズン(12個)」を、ハロウィン限定の