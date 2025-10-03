ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ウクライナとロシアは2日、185人ずつの捕虜交換を実施したと発表した。互いに20人の市民もそれぞれ解放した。ウクライナのゼレンスキー大統領は声明で、ロシアがウクライナに侵攻した2022年2月以降、「7千人以上が帰還できた。全員を取り戻せるよう取り組む」と述べた。ゼレンスキー氏によると、185人は南東部マリウポリなどにいた兵士らで、多くが