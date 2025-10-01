大人気アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』が、2026年に放送されることが決定した。2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。【動画】新キャラの少女登場！公開された『魔法少女リリカルなのは』新作PV新たに解禁されたキービジュアルは、荒廃した街でどこかを見つめて佇む一人の少女の姿が