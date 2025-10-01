高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」（第3回）が1日に放送され、ラストで急展開を迎えると、ネット上には「怖すぎる不穏すぎる」「『うわ』って声出た。やばいやばい」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】父の不在にトキ（福地美晴）も不安がつのる『ばけばけ』は、明治時代に日本国