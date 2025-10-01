日本マクドナルドは10月1日、商品購入でポイントを貯め、各種リワード（特典）と交換できるリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を本格スタートした。【画像】「Myマクドナルド リワード」ビジュアル世界60の国と地域で導入されている「MyMcDonald's Rewards（マイマクドナルド リワード）」は、日常的なご利用を通じて“マクドナルド体験”をより楽しく、お得にするサービスとして成長してきた。今回、日本でも本格