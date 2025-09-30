米国務省が北朝鮮を23年連続で最悪の人身売買国に指定した。米国務省は29日に発表した「2025人身売買報告書」で、北朝鮮を最下位等級である3等級に指定した。国務省は「北朝鮮政府は人身売買を解決するためのいかなる意味ある努力も見せなかった」としながら北朝鮮が政治犯収容所と労働教化所などで政府次元で人身売買し、海外の北朝鮮労働者に強制労働を強要していると明らかにした。国務省は北朝鮮に国主導の強制労働を根絶し、