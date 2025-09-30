トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領が2021年の議会襲撃事件の後にアカウントを停止され、言論の自由を侵害されたとしてユーチューブに損害賠償を求めた訴訟で、ユーチューブは29日、トランプ氏側に2450万ドル（約36億4千万円）を支払うことで和解した。訴状によると、トランプ氏の当時のアカウント登録者は約280万人。ユーチューブは事件後にトランプ氏の投稿動画が暴力をあおり、規約に