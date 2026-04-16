i-dleが、アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』（テレビ朝日系）オープニングテーマの「HIDE AND SEEK」を4月22日にデジタルシングルとしてリリースする。 （参考：i-dle、“アイドル”としての自問自答と進むべき道リブランディング後初日本ツアーを観て） あわせて、同デジタルシングルのカバーアートが公開され、Pre-Add、Pre-Saveがスタートとなった。 同楽曲は、