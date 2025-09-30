格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、韓国における結婚式のご祝儀文化について疑問を投げかけた。【写真】秋山成勲、東京の5億円超え自宅9月29日、秋山のYouTubeチャンネルでは「皆さんはいくら出しますか？」というタイトルの動画が公開された。この動画で秋山は「韓国では結婚式の際、いくら包むのが礼儀とされているのか」と問いかけ、「日本では韓国のお金に換算すると30万ウォン（約3万円）が最低額だ」