歌手・工藤静香の報告に多くの反響が寄せられた。工藤は１６日までにインスタグラムで「４月生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます」と書き出し、「桜の絨毯（じゅうたん）の下から、そっと芽吹く花々。寒い冬のあいだ静かに時を重ね、春に美しく咲き誇るその姿に、いつも心を励まされています」と鮮やかな花々を披露。続けて「また、私事ではございますが、本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました」と１４