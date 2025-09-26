穴気配が漂うのは7歳にしてG1初挑戦となるヨシノイースター。追い切り翌日、厩舎周りの運動を終え、中尾師は「いい雰囲気だね。疲れもないし、いらつきもない。体にも張りが出ている」と愛馬の充実ぶりに目を細めた。北九州記念→セントウルSと夏2走を消化したが、「スタッフは“動きは使ってからの方がいい”と言っていた。コンディションは良さそう」と上昇ムードだ。