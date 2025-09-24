ニューヨーク＝山本貴徳】米大統領警護隊（シークレットサービス）は２３日、国連総会が開かれているニューヨーク周辺で、通信に使う１０万枚のＳＩＭカードと３００以上のサーバーを使った違法ネットワークを摘発したと発表した。米政府高官を狙った通信を使った攻撃に悪用される恐れがあり、「差し迫った脅威」だったとしている。発表によると、装置は国連本部から約５０キロ・メートル圏内の複数の場所に設置されていた。