男子100メートルで金メダルのセビル(右)と銀メダルのトンプソン(C)Getty Images9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」は、9日間の総入場者数61万9288人を記録する大盛況となった。しかし、一部からは運営・環境面を巡り、批判が噴出している。今大会を含め、ジャマイカ代表コーチを長く務めるスティーブン・フランシス氏も、その一人である。【写真】おでこ全開！世界陸上アンバサダーを務め上げた今田美桜をチェック1999年に