Amazon¥·¥êー¥º¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÁà¤ë¥Òー¥íー¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¡£³ØÆâ¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¸¥çー¥À¥ó¤ÏÀ­ÊÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÁÐ»Ò¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¥¸¥çー¥À¥óÌò¤Ï¡¢¥Ç¥ì¥¯¡¦¥ëー¤È¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥½ー¤¬Æó¿Í°ìÌò¤ÇÃ´Åö¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ