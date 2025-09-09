¡Ô¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢ÂçÊÑº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¿å¿ÒÌé¤Î¡È·»µ®Ê¬¡É¾¾ÅÄæÆÂÀ¤¬¡ÖÅÜ¤ê¥Þ¡¼¥¯¡×°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ9·î3Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡£ËÁÆ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ù¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÊ¤ÎÈþÍ³µª¤µ¤ó¤¬1998Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ù¤òÀßÎ©¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ëÎ¶Ê¿¤µ¤ó¡¢