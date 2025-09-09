À¶¿å¿ÒÌéÂáÊá¤Ç¡ÈÇå½þ¶â¡É¤ËÆ¬Êú¤¨¤ë¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡¢¼¡´üÄ«¥É¥é¤â¹ßÈÄ¤ÇÂ©»Ò¤¬¡È¿ÈÂå¤ï¤ê½Ð±é¡É¤Î²ÄÇ½À¤â
¡Ô¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢ÂçÊÑº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¿å¿ÒÌé¤Î¡È·»µ®Ê¬¡É¾¾ÅÄæÆÂÀ¤¬¡ÖÅÜ¤ê¥Þ¡¼¥¯¡×°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ
¡¡9·î3Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡£ËÁÆ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ù¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÊ¤ÎÈþÍ³µª¤µ¤ó¤¬1998Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ù¤òÀßÎ©¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ëÎ¶Ê¿¤µ¤ó¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¡¢¤æ¤¦É±¤µ¤ó¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¾¾ÅÄ²È¡É¤¬Ãæ¿´¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÈþÍ³µª¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î7Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¡£9·î29Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¹ßÈÄ¤·¡¢ÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤Æ»£±Æ¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÈþÍ³µª¤µ¤ó¤Ï¡È¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Æ²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡È¼Õºá¹ÔµÓ¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ßÈÄ¤ä½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£Çå½þÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇå½þ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¤ÎÀµÌÚ°¼À¸ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö½Ð±é·ÀÌó¤ä¹¹ð·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ë¡Îá°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¡Ø¿®ÍÑÔÌÂ»¾ò¹à¡Ù¤ä¡Ø·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¡Ù¡¢¡Ø°ãÌó¶â¡¦Â»³²Çå½þ¾ò¹à¡Ù¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹Â¦¤¬·ÀÌó¤ÎÂ¨»þ²ò½ü¤ä½Ð±éÉôÊ¬¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¡¢ÊüÁ÷Ãæ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Â»³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Çå½þÀÕÇ¤¤ä°ãÌó¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Çå½þÀÁµá¤òÈï¤ë²ÄÇ½À
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤äÂ»³²³Û¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¸ÄÊÌ¤Ë·ÀÌó½ñ¤òÀººº¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ò·è¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÎÎà»÷»öÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂáÊá¤äµ¯ÁÊ¤ËÈ¼¤¦½Ð±éºîÉÊ¤Î¹ßÈÄ¡¢ÊüÁ÷Ãæ»ß¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Çå½þÀÁµá¤ò¼õ¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¿¤É¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀµÌÚÊÛ¸î»Î¡Ë
¡¡Çå½þ¶â¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ËºÒÆñ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ê¤½¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î·ê¤ÎÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤µ¤ó¤äæÆÂÀ¤µ¤ó¤ò¡È¿ÈÂå¤ï¤ê¡É½Ð±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼êÂÇ¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤â¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¡È½Ð±é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈþÍ³µª¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶ìÆñ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£