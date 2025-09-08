鹿児島市で7日夜、車が海に転落し死亡した男性は鹿児島市に住む70代の男性と分かりました。 鹿児島南警察署などによりますと鹿児島市七ツ島1丁目で7日夜、車が海に転落し車内から男性1人が救出されましたが、その後、死亡が確認されました。 警察で身元の確認を進めていましたが、亡くなったのは鹿児島市大明丘の職業不詳・田麥久雄さん（72）と判明しました。 警察は引き続き死因や転落した原因を調べています。 ・ ・ ・