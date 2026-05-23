土木工事などを手がける鹿児島県出水市の「福井組」が、4月30日で事業を停止し、5月1日付で破産申請の準備に入ったことがわかりました。 負債総額は約4億2400万円とみられています 。 官公庁発注案件に受注基盤 ピーク時には約7億3200万円の売上高を計上 東京商工リサーチ鹿児島支店によりますと「福井組」は1954年3月に設立されました。 阿久根市など官公庁の発注案件を基盤に、土木工事を中心に、とび・土工工