５日のテレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国」では、マツコ・デラックスが「腰の亜脱臼」によって８月に休養した舞台裏が語られた。有吉弘行が「初めてみた、あんな病名」と話を振り、マツコは「相撲取りとかがなるんじゃないかな。骨盤の骨と足の骨を結んでいる関節、腰でも股関節でもない、なんかこのへんにあるのよ」と当該部位について説明した。違和感が発生したのは、夏休みの旅行が終わり、仕事復帰した当日だった