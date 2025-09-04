名古屋市在住の大橋金一さん（１０１）が、昨年度の日本漢字能力検定で最高齢の１００歳で３級に合格し、８月に主催者団体から特別賞が贈られた。戦時中は特攻隊を養成した鹿児島県の基地に所属し、戦後は９３歳まで現役の税理士だった大橋さん。１００歳を超えた今も、新たな漢字を意欲的に学び続けている。（高貝丈滋）大橋さんは名古屋市の小学校を卒業した後に軍需工場で働いた。２０歳になると約１０か月間、鹿児島県の鹿