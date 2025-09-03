お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長（31歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。写真集がヒットした要因を語り、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政（39歳）は納得した。番組には今回、アンゴラ村長がゲスト出演。今年2冊目のグラビア写真集を出したアンゴラ村長は、異例の大ヒットとなったファースト写真集について、「デジタルの写真集って2000冊売れればヒットと言われ