格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）の元選手で、アウトローのカリスマ瓜田純士氏が、2025年9月1日に公開されたユーチューブ動画「安保瑠輝也 Rukiya Anpo」にゲスト出演し、「BreakingDown」でのヤラセ疑惑の真相を明かした。 ジョリー「あれはリアルなんですか？」 瓜田氏は、「BreakingDown16」（7月13日開催）のオーディションに、反乱軍を率いて乱入した。 審査員席に向かって「なんか最近ブレイキングダ