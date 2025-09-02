格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）の元選手で、アウトローのカリスマ瓜田純士氏が、2025年9月1日に公開されたユーチューブ動画「安保瑠輝也 Rukiya Anpo」にゲスト出演し、「BreakingDown」でのヤラセ疑惑の真相を明かした。

ジョリー「あれはリアルなんですか？」

瓜田氏は、「BreakingDown16」（7月13日開催）のオーディションに、反乱軍を率いて乱入した。

審査員席に向かって「なんか最近ブレイキングダウン、やばい方向に行っちゃっているんじゃないの？乗っ取られちゃってるんじゃないの？」などと言い放ち、同団体の溝口勇児COOに対して、「お前、いろいろ私物化しすぎじゃねえの？」と食って掛かった。

さらに、反乱軍がオーディション会場で大暴れし、場内は収拾がつかずに修羅場となった。

この模様が、同団体の朝倉未来CEOのユーチューブチャンネルで配信されると、大きな話題となり、一部ファンからヤラセを指摘する声も寄せられた。

瓜田氏と親交があり、選手として「BreakingDown16」に出場した格闘家のジョリーは、ユーチューブチャンネル「安保瑠輝也 Rukiya Anpo」の中で、瓜田氏に次のように問いかけた。

「瓜田さんのブレイキングダウン上での反乱軍というのは、巷ではブレイキングダウンの構成（台本）の一環じゃないかと言われている。俺は結構悔しい。あれはリアルなんですか？」

「興行にも俺らにもWIN-WINにするのが筋だと思った」

すると、瓜田氏は「あれはリアルなんだけど、ただ反逆を起こすだけじゃただの迷惑野郎になる。それで考えた時に、結果的にこの立ち回りが、興行にも俺らにもWIN-WINにするのが筋だと思った」と返答し、こう続けた。

「（反乱軍）全員が（運営に対する）個人的な恨みを持っているやつら。俺はミゾ（溝口氏）にあれだけの恨みがある。ミゾもあの時は、俺のことに腹が立っただろうし。俺も言いたいことを言ってやろうと。お互いがそうなんだけど、（溝口氏は）そのへん頭がいいから、これは（団体の）貢献に繋げた方がいいと瞬時に思う。だから難しいよね」

オーディションに乱入したことが功を奏し、反乱軍の中から「BreakingDown16」への参戦を認められる選手も出た。

瓜田氏は「あれは、俺とミゾじゃなかったら成立しなかったかもしれない。だって（反乱軍が）連れ出されて終わっちゃう」と当時を振り返り、「大会（ブレイキングダウン）には本当に感謝しなくちゃだめ。俺は何回ミゾとケンカしようが、何回運営に言いたいことがあろうが、その感謝は絶対に忘れない」と語った。

瓜田氏は「BreakingDown」の人気選手として活躍してきたが、「BreakingDown16」を最後に引退を表明した。