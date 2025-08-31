毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」でチャリティーマラソンランナーを務めるＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕が３１日、総走行距離１０５キロを完走し、東京・両国国技館でゴールテープを切った。酷暑に打ち勝ち、横山が２４時間の熱い走りを終えた。残り１キロを切ったところで、表情がゆがみ、涙が止まらない。顔は真っ赤。鼻をすすりながら国技館へ。入り口で待ち受けているＳ