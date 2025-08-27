三井住友カードは、ラウンジサービスに福岡空港の「ラウンジTIME/サウス」を8月1日から追加した。国内線旅客ターミナルビル2階の制限エリア内にあるラウンジ。提供ドリンクは、ソフトドリンク（フリーフロー）またはビール1本から選択できる。営業時間は午前6時から午後9時まで。対象カードは、三井住友カード プラチナ、プラチナプリファード、ゴールド、ゴールド（NL）、プライムゴールド、ビジネスオーナーズ ゴールド。当日の