私（ナナミ）はパート勤務の主婦。会社員の夫（タカシ）と中学生の娘たちの4人で暮らしています。夫は工業大学を出て、ずっと技術系の営業職。けれどひとつの会社で長続きせず、結婚してからの15年で転職した回数は実に6回です。ある日義父から、夫の母校で「大学講師を探している」という話が舞い込みました。夫は「新しいことにチャレンジする」「ステップアップの良い機会」と言い出し、すっかりその気です。けれど私には考えが