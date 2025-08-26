壮絶な試合を締め括ったのは、16歳の超逸材だった。現地時間８月25日に開催されたプレミアリーグの第２節で、遠藤航が所属するリバプールが、ニューカッスルと敵地で対戦。３−２で劇的勝利を飾った。まさかの展開だった。押し込まれながらも、ライアン・フラーフェンベルフのミドルシュートで先制したリバプールは、前半アディショナルタイム２分に相手の10番アンソニー・ゴードンが一発レッドで退場し、数的優位となる。