夏の甲子園2025ベストナイン（後編）現地取材記者５人が選ぶ大会ベストナイン前編＞＞甲子園の舞台では、華やかなスター選手だけでなく、一瞬の輝きや人間味あふれるプレーで観客を魅了する選手がいる。今大会でも、投打にわたって心を揺さぶられた選手が数多く出現した。左手の指がないというハンデを乗り越え、攻守でチームの勝利に貢献した県岐阜商・横山温大photo by Matsuhashi Ryuki田尻賢誉氏（ライター）投手／末吉良