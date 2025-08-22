プレミアリーグのリヴァプールがオランダ代表DFジェレミー・フリンポンの負傷を発表した。負傷箇所はハムストリング。アルネ・スロット監督は9月の代表ウィーク後の復帰を期待しているとコメントを残した。リヴァプールの右SBにはコナー・ブラッドリーが控えているが、彼も負傷から復帰したばかりで、27日のニューカッスル戦の出場は難しいと考えられている。リヴァプールの公式サイトでは、スロット監督が同じポジションの選手が