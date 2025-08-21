news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『帽子』で地下鉄が非常停止暑さ対策が思わぬ事態に」のニュースについてお伝えします。◇19日午後、福岡市の地下鉄で走行中の列車が非常停止。乗客2人が軽いケガをしました。発生当時、帰宅時間ということもあり列車内は混雑していました。そんな中での非常停止。原因は…「帽子」。地下鉄では、先月から暑さ対策のため、走行中に暑くなったら運転士が帽子をかぶらずに運転