【ハノイ＝竹内駿平】フィリピンのマニラ首都圏マニラ市で日本人２人が射殺された事件で、地元当局は１９日、身柄を拘束した容疑者の男２人のうち１人が、「日本人の首謀者から殺害を依頼された」と話したと明らかにした。地元当局などによると、男２人はいずれも比国籍で、６２歳と５０歳の兄弟。兄が日本人２人のツアーガイドを務め、弟が銃撃の実行役だったという。被害に遭った日本人２人は５３歳と４１歳の男性で、観光客