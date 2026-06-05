山梨・富士吉田市で5月30日、外国人観光客2人が自転車で自動車専用の道路「東富士五湖道路」に進入した。山梨県内では2026年、自転車による高速道路などへの誤進入が半年間で14人確認され、いずれも外国人観光客だったという。進入禁止道路を自転車で走る2人カメラは富士山のふもとで起きた危険行為を捉えていた。多くの車が行き交う「自動車専用道路」を疾走していたのは、進入禁止のはずの自転車。しかも2台が連なるように走って