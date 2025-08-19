15日にプレミアリーグ開幕節でボーンマスと対戦したリヴァプールは、2点を先行しながらも後半に2失点を喫し、2-2に追いつかれる不安定な戦いを見せてしまった。その危機を救ったのは、途中出場したFWフェデリコ・キエーザだ。昨夏の加入以降リヴァプールの戦力になり切れていなかったキエーザだが、ボーンマス戦では終盤に大仕事。2-2出迎えた終盤にゴール前のこぼれ球をボレーで確実に沈め、チームに勝ち点3をもたらしたのだ。リ