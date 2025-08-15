今夏にトッテナムを離れ、アメリカ・MLSのロサンゼルスFC（LAFC）へと移籍した韓国代表FWソン・フンミン。LAFCはソン・フンミンの獲得にMLS史上最高額となる2600万ドルの移籍金を投じたとされており、その歓迎ぶりはかなりの熱量だ。今月6日に発表されたソン・フンミンのLAFC加入から10日ほど経過したが、LAFCのジョン・ソーリントン共同代表兼GMはとんでもない大フィーバーになっていると主張する。『Talk Sport』の番組に出演し