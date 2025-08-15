今夏にトッテナムを離れ、アメリカ・MLSのロサンゼルスFC（LAFC）へと移籍した韓国代表FWソン・フンミン。LAFCはソン・フンミンの獲得にMLS史上最高額となる2600万ドルの移籍金を投じたとされており、その歓迎ぶりはかなりの熱量だ。



今月6日に発表されたソン・フンミンのLAFC加入から10日ほど経過したが、LAFCのジョン・ソーリントン共同代表兼GMはとんでもない大フィーバーになっていると主張する。





『Talk Sport』の番組に出演した同GMは、ここ2週間でソン・フンミンのLAFCユニフォームが世界で1番売れたと主張しているのだ。「今週だけの話じゃないよ。2週目も同じだ。ソン・フンミンのユニフォームは現在世界中のどのアスリートよりも売れているんだ」この発言に対し、同番組の司会を務めるアンディ・ゴールドスタインは「え、誰のことですか？メッシより多いということですか？」と尋ねたが、同GMは自信をもって「今のところはそうだ。LAFCと契約した時から現在まで、彼は世界のどのアスリートよりユニフォームを売ってきたのだ」と答えている。具体的な数字は紹介されていないが、同メディアはLAレイカーズのレブロン・ジェイムズやインテル・マイアミのリオネル・メッシ、ゴールデンステート・ウォリアーズのステフィン・カリーより売れているらしいと伝えていて、ソーリントンGMはソン・フンミン効果がかなり大きなものになっていると自信満々の様子。確かに韓国を中心にアジア方面へのマーケティングが刺激されるのは間違いなく、期待通りの活躍を見せてくれればフィーバーはさらに大きなものとなるかもしれない。