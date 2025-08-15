日本代表MF田中碧も所属するリーズ・ユナイテッドはプレミアリーグ残留に向けて積極的な補強を進めている。ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、リーズは今夏の移籍市場でACミランに所属する25歳のスイス代表FWノア・オカフォーの獲得に動くという。スイスのFCバーゼルの下部組織出身であるオカフォーは2018年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、2020年1月にはザルツブルクに完全移籍。ザルツブルクで結果を残したオカ