日本代表MF田中碧も所属するリーズ・ユナイテッドはプレミアリーグ残留に向けて積極的な補強を進めている。



ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、リーズは今夏の移籍市場でACミランに所属する25歳のスイス代表FWノア・オカフォーの獲得に動くという。



スイスのFCバーゼルの下部組織出身であるオカフォーは2018年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、2020年1月にはザルツブルクに完全移籍。ザルツブルクで結果を残したオカフォーはその後の2023年7月にACミランに完全移籍を果たすことに。しかしACミランでは加入後ここまで公式戦通算55試合で7ゴールと結果は残せず、昨季後半にはナポリにレンタル移籍するなどACミランでの序列は低下していた。



そんなオカフォーにリーズが興味。同氏によると、リーズはオカフォー獲得に関心を示しており、今夏の移籍市場で獲得に動くとのこと。未だ正式なオファーは提出していないが、新たなアタッカーとして獲得を熱望しているという。



ACミラン退団が近づくオカフォーだが果たして今夏プレミアリーグ参戦は実現するのだろうか。