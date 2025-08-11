2000円で寝られてサイコー！ 快適スペースとは？長時間のドライブは疲れがたまりやすく、適切な休息が欠かせません。高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）は、トイレや飲食施設だけでなく、ドライバーの多様なニーズに応える場所として進化しています。【画像】「えぇぇ！」これが高速SAで「2000円で寝れるベッド」です！（30枚以上）名神高速道路沿いの「EXPASA多賀」（滋賀県多賀町）にある「レストイ