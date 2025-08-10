8月9日に放送されたバラエティ番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）に女優の香椎由宇がゲスト出演。そこでの近影が話題となっている。

「この日の放送では、香椎さんが幼少期に6年間過ごしたシンガポールを再訪する様子が描かれました。同番組への出演は15年ぶりとなった香椎さんですが、15年前にも同地を訪れています。そのころはちょうど第一子を妊娠したころ。当時のことを、『妊娠してるって分かってからの15年は、簡単な言葉で言うと、歯がゆい期間はありました』と振り返っていました。同世代の女優や俳優が次々と躍進していく中で、『焦りというか、凄い複雑な15年』だったといいます。

一方、ネット上で注目されたのは彼女の若々しさ。15年前のロケの様子も放送されましたが、あまりの“変わらなさ”に驚きの声が投稿されていました」（芸能記者）

Xでは、現在の香椎の美貌についてこんな言及がされていた。

《香椎由宇様が今も変わらず、いやそれ以上に美しくなってて、なんか全てが素敵すぎて好きだ》

《相変わらずの綺麗さ》

《相変わらず香椎由宇は美人だな》

15年前と変わらぬ美貌を披露した香椎だが、この15年はプライベートでは辛い出来事を経験してきた。

「現在38才の香椎さんですが、2001年にモデルとしてデビューして以降、ドラマや映画で活躍してきました。そんな中、2007年末にオダギリジョーさんと結婚を発表。香椎さんは当時21歳で、11歳差婚は当時大きな話題を呼びました。

その後、2011年に第一子、2014年に第二子、そして2016年に第三子を出産し、女優業からは離れていきます。しかし、2015年には第二子の次男が病気を原因にして亡くなってしまいます。一時はひどく落ち込んだ様子だったという香椎さんですが、夫の支えもあり、育児中心の生活を送っていました。

辛い過去や育児の多忙を乗り越え、2021年ごろから女優に復帰し、オダギリジョーさんが脚本と演出を担当したドラマ『オリバーな犬、 （Gosh!!） このヤロウ』（NHK）にゲスト出演、2022年の連ドラ『恋なんて、本気でやってどうするの？』（フジテレビ系）で8年半ぶりのレギュラー出演を果たします」（同前）

今後も、映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』で夫婦共演が予定されているほか、短編映画『顔のない街』への出演も決まっている。

「以前から、香椎さんの演技に関しては感情表現が豊か、役柄によっては雰囲気を変えるなどカメレオン女優として評価が高く、その存在感の高さから業界内での評価は高いと聞きます。今後、香椎さんの姿を目にする機会は増えるのではないでしょうか」（同前）

夫婦二人三脚で、女優人生はまだまだ続きそうだ。