きょう（9日）午前11時ごろ、香川県高松市香南町の牧場内の坂道で、横転したフォークリフトのそばに、ミャンマー国籍で酪農業の技能実習生、チョー・テュさん（27）が倒れているのを同僚が発見し通報しました。チョーさんはその後、死亡が確認されました。 警察ではチョーさんが付近の枯れ草などを運搬するため、坂道をフォークリフトでバックで下っていて、運転操作を誤った可能性があると