高学歴で勉強もサークルも頑張ったのに就活に落ち続ける人と、学歴も特記するようなガクチカ（学生時代に頑張ったこと）もないけれど優良企業に内定する人。この差はなんでしょうか？新刊『ありのままの自分で、内定につながる脇役さんの就活攻略書』は、特別なガクチカも将来の夢もなかった普通の就活生＝「脇役さん」の著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分だけの就活戦略をつくりあげ、食品超大手を含む22社から内定を得た